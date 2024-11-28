Послу России в ФРГ заявили протест

В четверг о вызове посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Двадцать восьмого ноября 2024 года посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. При этом особо подчеркивалось, что федеральное правительство и МИД ФРГ не имеют отношения к решению земельного ведомства Берлина по вопросам миграции, принятому в рамках его исключительной компетенции», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что российская сторона отвергла претензии германской стороны как безосновательные.
«Обратили внимание, что предпринятые Москвой шаги носят сугубо ответный характер на недружественные действия германских властей, запретивших пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории Германии двух корреспондентов “Первого канала” российского телевидения», — пояснили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что сути проблемы не меняет, какое конкретно ведомство ФРГ приняло решение, грубо попирающее права и свободы российских журналистов и делающее невозможным их дальнейшее пребывание в Германии.
«Проблему создали не мы. Москва действует строго на основе принципа взаимности, корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт», — добавили в посольстве РФ.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева сообщила в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в виде на жительство (ВНЖ) трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии — аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.