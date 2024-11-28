Послу России в ФРГ заявили протест

«Двадцать восьмого ноября 2024 года посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. При этом особо подчеркивалось, что федеральное правительство и МИД ФРГ не имеют отношения к решению земельного ведомства Берлина по вопросам миграции, принятому в рамках его исключительной компетенции», — говорится в сообщении.