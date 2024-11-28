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Путин напрямую обратился к Меркель и извинился за случай с собакой

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами напрямую обратился к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и ещё раз принёс извинения за то, что однажды привёл на их встречу собаку, но, как оказалось позднее, немецкий политик сильно боится собак.

Владимир Путин признал, что такой случай был.

«Вышла собака моя, Конни… Я ей уже говорил об этом, Меркель, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринуждённую, приятную атмосферу», — сказал президент.

Путин напомнил, что жил в Германии пять лет и знает, что там позитивно относятся к домашним животным.

«Я позднее узнал, что она боится собак. Ну так бывает, насколько я помню, она рассказывала, что её в детстве укусила собака, так бывает, такая психологическая травма. Я когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: “Ангела, извини, я не знал об этом”. Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, в книжке ещё об этом написала», — сказал глава государства.

Путин признал, что для него странно и неожиданно то, что бывший канцлер написала об этом в мемуарах.

«Вот мы с вами разговариваем, всё это будет в средствах массовой информации, я ещё раз к ней обращаюсь и говорю ей: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения», — добавил российский лидер.

Если Меркель когда-нибудь ещё раз приедет в Россию, хоть это и маловероятно, Путин «ни в коем случае не будет» вновь приводить собак на встречу, пообещал президент.

Ангела Меркель недавно выпустила свои мемуары, в которых вспомнила о визите в Сочи в 2007 году. Тогда оказалось, что Меркель боится собак, а в своей книге она высказала мнение, что Владимир Путин «эксплуатировал» её страх перед этими животными.

Путин Владимир
дипломатия