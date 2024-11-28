Путин напрямую обратился к Меркель и извинился за случай с собакой

Владимир Путин признал, что такой случай был.
«Вышла собака моя, Конни… Я ей уже говорил об этом, Меркель, что не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринуждённую, приятную атмосферу», — сказал президент.
Путин напомнил, что жил в Германии пять лет и знает, что там позитивно относятся к домашним животным.
«Я позднее узнал, что она боится собак. Ну так бывает, насколько я помню, она рассказывала, что её в детстве укусила собака, так бывает, такая психологическая травма. Я когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: “Ангела, извини, я не знал об этом”. Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, в книжке ещё об этом написала», — сказал глава государства.
Путин признал, что для него странно и неожиданно то, что бывший канцлер написала об этом в мемуарах.
«Вот мы с вами разговариваем, всё это будет в средствах массовой информации, я ещё раз к ней обращаюсь и говорю ей: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения», — добавил российский лидер.
Если Меркель когда-нибудь ещё раз приедет в Россию, хоть это и маловероятно, Путин «ни в коем случае не будет» вновь приводить собак на встречу, пообещал президент.
Ангела Меркель недавно выпустила свои мемуары, в которых вспомнила о визите в Сочи в 2007 году. Тогда оказалось, что Меркель боится собак, а в своей книге она высказала мнение, что Владимир Путин «эксплуатировал» её страх перед этими животными.