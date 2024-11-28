Путин напрямую обратился к Меркель и извинился за случай с собакой

«Я позднее узнал, что она боится собак. Ну так бывает, насколько я помню, она рассказывала, что её в детстве укусила собака, так бывает, такая психологическая травма. Я когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: “Ангела, извини, я не знал об этом”. Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, в книжке ещё об этом написала», — сказал глава государства.