Что говорил про конфликт на Украине избранный Трампом спецпосланник

Келлог также предложил потенциальную сделку, в рамках которой нынешняя линия фронта была бы заморожены, была бы создана демилитаризованная зона и «на длительный срок» был бы отложен вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом говорится в очерке, который он в соавторстве с Фредом Флейтцем написал для America First Policy Institute. В отдельной статье для Foreign Affairs Келлог рекомендовал предложить Кремлю «некоторое ограниченное смягчение санкций».