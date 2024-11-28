«Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в том числе занимал ответственные посты в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Вместе мы добьемся мира через силу и снова сделаем Америку и весь мир безопасными!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
На своей странице в соцсети X Келлог ответил следующее: «Для меня было честью работать на президента Трампа, и я с нетерпением жду возможности неустанно трудиться, чтобы обеспечить мир посредством силы, одновременно отстаивая интересы Америки».
Согласно Bloomberg, Келлог был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, а затем присоединился к команде Трампа во время его первого президентского срока.
Келлог также предложил потенциальную сделку, в рамках которой нынешняя линия фронта была бы заморожены, была бы создана демилитаризованная зона и «на длительный срок» был бы отложен вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом говорится в очерке, который он в соавторстве с Фредом Флейтцем написал для America First Policy Institute. В отдельной статье для Foreign Affairs Келлог рекомендовал предложить Кремлю «некоторое ограниченное смягчение санкций».
Война на Украине — это трагедия, которую можно было избежать и которая стала результатом некомпетентности президента Байдена как мирового лидера и его хаотичной внешней политики.
Президент Джо Байден в последнее время пытается увеличить помощь Украине, в том числе разрешив Киеву поражать военные цели в глубине России, одобрив отправку противопехотных мин и списав украинский долг почти на 5 млрд долларов. Его администрация также призвала Украину снизить призывной возраст, мотивируя это тем, что сейчас главное — численность вооруженных сил, а не количество оружия.
Пытаясь обеспечить Киеву более выигрышные переговорные позиции, чиновники администрации Байдена утверждают, что их нынешние действия совпадают с намерением лагеря Трампа как можно быстрее урегулировать конфликт.
«Байден фактически предоставил президенту Трампу больше рычагов», — сказал Келлог в эфире Fox News. Одновременно он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не решилась на это раньше.
В очерке, посвященном Украине, Келлог и Флейтц утверждают, что США должны стремиться положить конец российско-украинскому конфликту с помощью «смелой дипломатии». «Чего мы не должны продолжать делать, так это отправлять оружие в тупик, из которого Украине в конечном итоге будет трудно выйти победителем», — пишут соавторы, одновременно осуждая администрацию Байдена, «не склонную к риску» и «втянувшую Америку в бесконечную войну».
После чего они заверяют, что США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы «гарантировать, что Россия не нападет снова после прекращения огня или заключения мирного соглашения», отмечает New York Times.
Неясно, отражает ли написанное взгляды Трампа. У Трампа «также есть стратегия прекращения войны, которую он не раскрыл полностью», говорится в очерке.