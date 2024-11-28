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Что говорил про конфликт на Украине избранный Трампом спецпосланник

Дональд Трамп в среду назначил отставного 80-летнего генерала Кита Келлога своим специальным посланником по Украине и России. Трамп предпочел своего давнего советника, который поддерживает идею быстрого прекращения конфликта, в том числе путем прекращения военной помощи Киеву, пишут американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в том числе занимал ответственные посты в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Вместе мы добьемся мира через силу и снова сделаем Америку и весь мир безопасными!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

На своей странице в соцсети X Келлог ответил следующее: «Для меня было честью работать на президента Трампа, и я с нетерпением жду возможности неустанно трудиться, чтобы обеспечить мир посредством силы, одновременно отстаивая интересы Америки».

Согласно Bloomberg, Келлог был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, а затем присоединился к команде Трампа во время его первого президентского срока.

Он призывал заставить Украину вступить в переговоры с Россией, угрожая прекратить поставки оружия Киеву. Одновременно он намеревался сохранить поддержку, если Киев будет придерживаться дипломатии, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы.

Келлог также предложил потенциальную сделку, в рамках которой нынешняя линия фронта была бы заморожены, была бы создана демилитаризованная зона и «на длительный срок» был бы отложен вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом говорится в очерке, который он в соавторстве с Фредом Флейтцем написал для America First Policy Institute. В отдельной статье для Foreign Affairs Келлог рекомендовал предложить Кремлю «некоторое ограниченное смягчение санкций».

Война на Украине — это трагедия, которую можно было избежать и которая стала результатом некомпетентности президента Байдена как мирового лидера и его хаотичной внешней политики.

Кит Келлог
спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России

Президент Джо Байден в последнее время пытается увеличить помощь Украине, в том числе разрешив Киеву поражать военные цели в глубине России, одобрив отправку противопехотных мин и списав украинский долг почти на 5 млрд долларов. Его администрация также призвала Украину снизить призывной возраст, мотивируя это тем, что сейчас главное — численность вооруженных сил, а не количество оружия.

Пытаясь обеспечить Киеву более выигрышные переговорные позиции, чиновники администрации Байдена утверждают, что их нынешние действия совпадают с намерением лагеря Трампа как можно быстрее урегулировать конфликт.

На прошлой неделе Келлог похвалил решение Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.

«Байден фактически предоставил президенту Трампу больше рычагов», — сказал Келлог в эфире Fox News. Одновременно он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не решилась на это раньше.

В очерке, посвященном Украине, Келлог и Флейтц утверждают, что США должны стремиться положить конец российско-украинскому конфликту с помощью «смелой дипломатии». «Чего мы не должны продолжать делать, так это отправлять оружие в тупик, из которого Украине в конечном итоге будет трудно выйти победителем», — пишут соавторы, одновременно осуждая администрацию Байдена, «не склонную к риску» и «втянувшую Америку в бесконечную войну».

После чего они заверяют, что США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы «гарантировать, что Россия не нападет снова после прекращения огня или заключения мирного соглашения», отмечает New York Times.

Неясно, отражает ли написанное взгляды Трампа. У Трампа «также есть стратегия прекращения войны, которую он не раскрыл полностью», говорится в очерке.

Трамп Дональд