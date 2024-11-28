Грузия замораживает до 2028 года обсуждение с ЕС открытия переговоров о вступлении

Отношения ЕС и США с Грузией стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. Кобахидзе неоднократно призывал западных партнеров к дискуссии по поводу этого закона.