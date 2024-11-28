Грузия замораживает до 2028 года обсуждение с ЕС открытия переговоров о вступлении

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров (о вступлении в ЕС — прим. ТАСС) до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сказал премьер-министр.
Как отметил Кобахидзе, Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать «не шантажом и оскорблениями, а достойно». По его словам, ЕС наносил репутационный урон Грузии, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций. Поэтому принятое правящей партией решение позволит избежать этого урона.
Глава правительства также подчеркнул, что грузинская нация — гордая и самолюбивая, с богатой историей, поэтому для Грузии «категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню». Более того, по словам Кобахидзе, Грузия способна обогатить ЕС своей культурой и потенциалом так же, как Евросоюз — ее.
Отношения ЕС и США с Грузией стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. Кобахидзе неоднократно призывал западных партнеров к дискуссии по поводу этого закона.