Путин: быть или не быть российской АЭС в Казахстане — решат в Астане

«Росатом» является крупнейшей компанией в мире по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом. Это связано с тем, что мы не просто строим электростанции, мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо, способствуем развитию науки в атомной сфере".