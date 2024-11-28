Путин: быть или не быть российской АЭС в Казахстане — решат в Астане

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Окончательное решение о сотрудничестве с Россией по вопросу атомной энергетики и постройки первой АЭС в Казахстане остается исключительно за Астаной, заявил президент России.
Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане обсуждался на совместных заседаниях, и участие в этом процессе Росатома — вполне возможно, считает Владимир Путин. Но последнее слово в выборе подрядчика остается за Астаной.
«Росатом» является крупнейшей компанией в мире по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом. Это связано с тем, что мы не просто строим электростанции, мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо, способствуем развитию науки в атомной сфере".
Ранее об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«На сегодняшний день очень активные консультации идут в части разных аспектов этого проекта. Ожидаем окончательного решения. Сегодня вопросу строительства атомной станции было посвящено время как в закрытой части, так и на переговорах в расширенном составе», — заявил глава атомной корпорации.
В Казахстане строительство первой АЭС 7 октября поддержали на общенациональном референдуме: 70 процентов участников проголосовало за строительство.