Заявления Путина в Астане: удары «Орешником», ответ Украине на ядерное оружие, извинения Меркель за собаку

О переговорах в Казахстане
- На переговорах в Астане обсуждалась тема создания первой АЭС в Казахстане, участие России в строительстве возможно.
- Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через Каспийский трубопроводный консорциум в третьи страны.
- Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80% расчетов во взаимной торговле.
Об ОДКБ
- У России достаточный запас прочности для помощи союзникам по ОДКБ, если она понадобится. Пункт о взаимопомощи в ОДКБ ни у кого не вызывает сомнений.
- Партнеры по ОДКБ не могут чем-либо помочь России в связи с ударами американским оружием по РФ, это нереалистично.
- Россия даже при ударах ATACMS по своей территории может оказать помощь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.
О неучастии Армении в саммите ОДКБ
- Нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними проблемами и темой Карабаха.
- ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, не было внешней агрессии против Армении.
- Армения не заявила пока о желании выхода из ОДКБ, поддерживает все документы саммита организации.
- Возврат Еревана к полноценной работе есть, конечное решение за ним.
Об «Орешнике»
- Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника», есть ущерб минимальный.
- Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве — сегодня в течение дня все возможно.
- Россия даст ответ на удары западным оружием по своей территории, выбор оружия будет зависеть от объектов поражения, выберет Генштаб.
- В использованной ракете были мощные поражающие элементы. Элементы в ракете способны разогреваться до 4 тыс. градусов.
- Удар несколькими «Орешниками» сопоставим с ядерным, но не заражает экологию.
- «Орешник» поражает цели на 3−4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие.
О ядерном оружии у Украины
- Россия не допустит получения Украиной ядерного оружия и использует все имеющиеся средства поражения в случае появления.
- Передача Украине ядерного оружия стала бы нарушением обязательств по нераспространению.
- Украина может сделать только «грязную бомбу», ответ России будет адекватным.
О военной операции
- Российская армия уверенно наступает практически по всему фронту в зоне СВО и будет постепенно занимать новые позиции.
- Возможно появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине.
- В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск.
- Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях.
- Колебание курса рубля связано в том числе с платежами в бюджет и ценами на нефть.
- Ситуация с курсом рубля под контролем, оснований для паники точно нет.
- Данные ЦБ по инфляции в 8,5% реальны, есть инструменты борьбы с ней без поднятия ключевой ставки, но решение за ЦБ.
Об отношениях с Афганистаном
- Ситуация там стабилизируется, надеемся на развитие отношений с действующим руководством Афганистана.
О разговоре с Олафом Шольцем
- Канцлер ФРГ был первым, кто прервал молчание.
- В ходе разговора произошел обмен мнениями, но каждый остался при своем.
О мемуарах Ангелы Меркель
- Не знал, что экс-канцлер боится собак, хотел создать непринужденную приятную атмосферу. Позднее узнал, извинился и извиняюсь еще раз. Ни в коем случае не буду больше этого делать.
О Дональде Трампе
- После нескольких пережитых покушений он все еще не в безопасности.