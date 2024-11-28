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Заявления Путина в Астане: удары «Орешником», ответ Украине на ядерное оружие, извинения Меркель за собаку

Президент России Владимир Путин в Астане ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ОДКБ. О возможных проектах с Казахстаном, боевой части «Орешника», потенциальном ядерном оружии у Украины и «собачьей теме» Ангелы Меркель — в подборке «Ъ».

Источник: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

О переговорах в Казахстане

  • На переговорах в Астане обсуждалась тема создания первой АЭС в Казахстане, участие России в строительстве возможно.
  • Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через Каспийский трубопроводный консорциум в третьи страны.
  • Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80% расчетов во взаимной торговле.

Об ОДКБ

  • У России достаточный запас прочности для помощи союзникам по ОДКБ, если она понадобится. Пункт о взаимопомощи в ОДКБ ни у кого не вызывает сомнений.
  • Партнеры по ОДКБ не могут чем-либо помочь России в связи с ударами американским оружием по РФ, это нереалистично.
  • Россия даже при ударах ATACMS по своей территории может оказать помощь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.

О неучастии Армении в саммите ОДКБ

  • Нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними проблемами и темой Карабаха.
  • ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, не было внешней агрессии против Армении.
  • Армения не заявила пока о желании выхода из ОДКБ, поддерживает все документы саммита организации.
  • Возврат Еревана к полноценной работе есть, конечное решение за ним.

Об «Орешнике»

  • Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника», есть ущерб минимальный.
  • Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве — сегодня в течение дня все возможно.

  • Россия даст ответ на удары западным оружием по своей территории, выбор оружия будет зависеть от объектов поражения, выберет Генштаб.
  • В использованной ракете были мощные поражающие элементы. Элементы в ракете способны разогреваться до 4 тыс. градусов.
  • Удар несколькими «Орешниками» сопоставим с ядерным, но не заражает экологию.
  • «Орешник» поражает цели на 3−4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие.

О ядерном оружии у Украины

  • Россия не допустит получения Украиной ядерного оружия и использует все имеющиеся средства поражения в случае появления.
  • Передача Украине ядерного оружия стала бы нарушением обязательств по нераспространению.
  • Украина может сделать только «грязную бомбу», ответ России будет адекватным.

О военной операции

  • Российская армия уверенно наступает практически по всему фронту в зоне СВО и будет постепенно занимать новые позиции.
  • Возможно появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине.
  • В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск.
  • Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях.

  • Колебание курса рубля связано в том числе с платежами в бюджет и ценами на нефть.
  • Ситуация с курсом рубля под контролем, оснований для паники точно нет.
  • Данные ЦБ по инфляции в 8,5% реальны, есть инструменты борьбы с ней без поднятия ключевой ставки, но решение за ЦБ.

Об отношениях с Афганистаном

  • Ситуация там стабилизируется, надеемся на развитие отношений с действующим руководством Афганистана.

О разговоре с Олафом Шольцем

  • Канцлер ФРГ был первым, кто прервал молчание.
  • В ходе разговора произошел обмен мнениями, но каждый остался при своем.

О мемуарах Ангелы Меркель

  • Не знал, что экс-канцлер боится собак, хотел создать непринужденную приятную атмосферу. Позднее узнал, извинился и извиняюсь еще раз. Ни в коем случае не буду больше этого делать.

О Дональде Трампе

  • После нескольких пережитых покушений он все еще не в безопасности.

Путин Владимир