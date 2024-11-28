Заявления Путина в Астане: удары «Орешником», ответ Украине на ядерное оружие, извинения Меркель за собаку

Президент России Владимир Путин в Астане ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ОДКБ. О возможных проектах с Казахстаном, боевой части «Орешника», потенциальном ядерном оружии у Украины и «собачьей теме» Ангелы Меркель — в подборке «Ъ».