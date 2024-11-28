Путин оценил итоги визита в Казахстан

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан.
«Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно», — сказал Путин журналистам, оценивая итоги визита.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.