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Путин оценил итоги визита в Казахстан

Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги своего визита в Казахстан.

«Хорошо. Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно», — сказал Путин журналистам, оценивая итоги визита.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

Путин Владимир