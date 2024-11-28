КС признал итоги президентских выборов в Молдове и новый мандат Санду

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Конституционный суд Молдовы на своем заседании в четверг признал законными итоги прошедших в стране президентских выборов от 3 ноября 2024 года и новый мандат Майи Санду в качестве главы государства.
Решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию. Оно вступит в силу после публикации в «Официальном вестнике».
Заседание КС прошло на фоне протеста Партии социалистов. Сторонники политсилы заявили, что президентские выборы в Молдове были сфальсифицированы, потребовав от инстанции не признавать их. Кроме того, в ПСРМ выступили за пересчет голосов.
Однако представителей ПСРМ к участию в заседании в качестве стороны процесса не допустили.
Конституционный суд 19 ноября сообщил, что заседание инстанции о подтверждении итогов президентских выборов и утверждении мандата президента Молдовы состоится 28 ноября. Ранее зампред Центризбиркома Павел Постикэ заявил, что КС назначит дату утверждения президентских выборов только после того, как суды рассмотрят все иски о нарушениях в ходе избирательного процесса.
Второй тур президентских выборов состоялся третьего ноября. По результатам обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду получила второй мандат президента. За нее проголосовали 55,33%, или 929 964 избирателя. Стояногло набрал по итогам голосования 44,67%, или 750 644 голоса.