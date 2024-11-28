Проект закона о технологиях искусственного интеллекта планируют разработать в Беларуси

Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте по результатам обсуждения в целях надлежащего правового регулирования использования и развития технологий искусственного интеллекта признал целесообразным разработку и принятие закона о технологиях ИИ.



Совету Министров совместно с Национальной академией наук Беларуси, Национальным центром законодательства и правовой информации и другими заинтересованными рекомендовано разработать проект закона «О технологиях искусственного интеллекта». В документе необходимо предусмотреть основные термины и определения, цели и задачи государственной политики в сфере ИИ, компетенцию уполномоченного органа государственного управления в данной сфере, принципы правового регулирования отношений, меры по обеспечению государственной и общественной безопасности при использовании технологий ИИ и этические принципы. Также следует обозначить в законе меры, направленные на развитие технологий ИИ, привлечение инвестиций, стимулирование инновационной деятельности, права и обязанности субъектов общественных отношений в сфере ИИ, минимизацию рисков и юридическую ответственность субъектов общественных отношений в данной сфере.



Цифровые технологии с элементами искусственного интеллекта применяются сегодня в различных сферах общественных отношений, содержат значительный потенциал экономического роста и научно-технического развития, повышения эффективности экономической деятельности и государственного управления. Глобальный характер внедрения и использования предопределяет признание технологий ИИ новой реальностью и требует адаптации к ней действующей системы права.



В современных условиях правовое регулирование разработки, внедрения и использования ИИ осуществляется на международном, региональном (в рамках международных организаций) и национальном уровнях. В Европейском союзе принят Регламент (ЕС) 2024/1689, устанавливающий гармонизированные правила в отношении искусственного интеллекта, четкие требования к разработчикам ИИ и обязательства распространителей по конкретным вариантам использования ИИ. В Евразийском экономическом союзе ряд программных документов предусматривает внедрение технологий ИИ и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств — членов ЕАЭС. В СНГ приняты рекомендации по регулированию использования ИИ (2023), которые выступают дорожной картой для формирования системы законов в сфере ИИ на территории Содружества.



В России указом главы государства от 10 октября 2019 года № 490 утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В ней определены основные принципы нормативного правового регулирования общественных отношений, связанных с развитием и использованием технологий ИИ: безопасность, гуманистический подход, уважение автономии и свободы воли человека, недискриминация, рискориентированный подход, ответственность, квалифицированная экспертная оценка.



В Беларуси принятые стратегические и программные акты рассматривают использование технологий ИИ в качестве инструмента социально-экономического развития, средства повышения эффективности процессов управления, отвечающего национальным интересам (Концепция национальной безопасности, Программа социально-экономического развития на 20212025 годы, Государственная программа инновационного развития на 2021−2025 годы и др.).



«Определяя разработку и внедрение технологий ИИ перспективным направлением развития Беларуси, принятые акты не содержат комплексных положений системного характера о целях, задачах, рисках использования технологий ИИ как особых передовых технологий, способных кардинально трансформировать общественные отношения. При этом Концепция правовой политики Беларуси в числе актуальных сфер развития гражданского, экономического (хозяйственного) законодательства предусматривает необходимость урегулирования вопросов применения искусственного интеллекта», — отметили на заседании.



Надлежащее правовое регулирование в рассматриваемой сфере, включая формирование инструментов государственного регулирующего воздействия, позволит создать благоприятную среду для развития технологий ИИ, будет способствовать привлечению инвестиций, стимулированию инновационной деятельности, повышению благосостояния граждан и качества жизни, а также укреплению обороноспособности и национальной безопасности.