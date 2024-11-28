Путин счел, что Трамп все еще не в безопасности

«Больше всего поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — сказал Путин на пресс-конференции в Казахстане.
В американской истории были «всякие разные случаи», указал он, но заметил: Трамп — «человек умный и, надеюсь, осторожный».
«Но меня больше всего поразило, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним не только его самого подвергали унизительным, необоснованным процедурам, но и осуществляли нападки на членов его семьи, на детей», — добавил президент.
Против Трампа в США расследовалось несколько уголовных дел — в частности, о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке, незаконном хранении секретных документов и вмешательстве в выборы. По двум последним обвинения были сняты. По делу Сторми Дэниелс приговор бессрочно отложили.
Кроме того, в ходе предвыборной кампании республиканец пережил одно покушение, в ходе которого был ранен в ухо, и еще две попытки предотвратили агенты службы безопасности. Путин уже говорил, что Трамп в «экстраординарных условиях» проявил себя «правильным образом, мужественно, как мужчина».