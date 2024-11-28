Путин призвал укреплять связи России и Казахстана

«К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи».