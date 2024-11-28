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Путин призвал укреплять связи России и Казахстана

Путин заявил, что многие критикуют процессы, проходящие в России и Казахстане.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Много критики есть касательно процессов, проходящих как в российском обществе, так и Казахстане, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как делать, и со своей критикой проходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда это на повестке, это этика, она соответствует интересам государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять эти связи».

сказал Путин

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

Путин Владимир