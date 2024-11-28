Боррель не знает, сможет ли ЕС оказывать помощь Киеву при Трампе

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве. Тот же вопрос они мне задавали в Донбассе в феврале 2022 года: вы поддержите нас, если они нападут? Я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас: насколько вы нас поддержите (если США перестанут помогать — прим. ТАСС)? Я не уверен, что кто-либо знает ответ на этот вопрос», — сказал он.