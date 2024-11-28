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Боррель не знает, сможет ли ЕС оказывать помощь Киеву при Трампе

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Никто пока не знает, сможет ли Евросоюз оказывать Украине всю необходимую поддержку после прихода администрации Дональда Трампа и потенциального изменения курса США по украинскому конфликту. Об этом заявил уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на форуме по геополитике в Брюсселе.

Источник: AP 2024

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве. Тот же вопрос они мне задавали в Донбассе в феврале 2022 года: вы поддержите нас, если они нападут? Я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас: насколько вы нас поддержите (если США перестанут помогать — прим. ТАСС)? Я не уверен, что кто-либо знает ответ на этот вопрос», — сказал он.

Жозеп Боррель с 1 декабря передает свой пост эстонке Кае Каллас. С этого же дня начинает работу новый состав Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен.

ЕС
Трамп Дональд