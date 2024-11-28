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Визит Путина в Казахстан завершился

Двухдневный государственный визит Путина в Казахстан завершился.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщили в Кремле.

«Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершён», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.

Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин Владимир