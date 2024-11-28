Визит Путина в Казахстан завершился

Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.