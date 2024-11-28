Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

Парламентарий 28 октября встречался с представителями русскоязычного «Александровского общества» (Aleksanterinliitto) в Финляндии. Во время беседы он высказал мнение о том, что граница с Россией должна быть открыта, и пообещал обсудить этот вопрос с коллегами. Позднее Тютти Туппурайнен, председатель парламентской группы Социал-демократической партии (SDP), депутатом которой является Кильюнен, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман публично раскритиковали его слова об открытии границы, заявив, что они не отражают внешнеполитическую линию Финляндии.