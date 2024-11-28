The Economist: как Трамп урегулирует конфликт на Украине

Проблема в том, что Россия тратит на оборону более 8% ВВП и может продолжить перевооружение. Украина, тем временем, будет вынуждена демобилизоваться, чтобы возродить свою экономику. Для Кремля это может стать соблазном для развязывания конфликта через год или два, поэтому Киев хотел бы получить надежные гарантии безопасности, в идеале — членство в НАТО. Но Трамп часто пренебрежительно отзывался об альянсе. «НАТО — это пережиток, и его следует упразднить», — написал Пит Хегсет, его кандидат на пост министра обороны, четыре года назад. Но даже если Трамп изменит свое мнение, другие члены НАТО, такие как Венгрия, могут наложить вето на вступление Украины в альянс.