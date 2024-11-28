The Economist: как Трамп урегулирует конфликт на Украине

Трампу придется преодолеть российское упорство, украинское возмущение и европейскую разобщенность, говорится в статье.
Некоторые в его окружении, например сын Дональд-младший или избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, наслаждаются идеей того, что Трамп перекроет «дотации» Украине, то есть миллиарды долларов, которые Вашингтон выделяет на военную и экономическую помощь Киеву. «Мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной. Я… по-прежнему выступаю против практически любого предложения о том, чтобы США продолжали финансировать эту войну», — говорил Вэнс в 2022 году и апреле этого года.
В июне Вэнс подробнее изложил свою позицию: Киев должен вывести свои войска из четырех областей, присоединенных Россией — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, — даже несмотря на то, что примерно четверть их территории остается под контролем Украины. В составе России также останется Крым, а Украине к тому же придется отказаться от планов по вступлению в НАТО.
«Трампа не проведешь, как простака. От откажется от плохой сделки», — утверждает Мэтью Крениг из аналитического центра Atlantic Council. По словам инсайдеров, Трамп больше всего опасается, что провал на Украине подорвет его популярность, так же как хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году навредил президенту Джо Байдену.
Другие в MAGA-лэнде (сторонники идеи «Вернем Америке былое величие». — Прим. ред.) уже задумались о том, как обеспечить выполнение сделки. Кит Келлог, которого Трамп назначил спецпосланником по Украине и России, и Фред Флейтц, ветеран ЦРУ в протрамповском аналитическом центре, предлагают «продолжить вооружать Украину… чтобы гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших шагов и после прекращения огня не нападет снова». Украину не будут просить уступить территорию, а США и союзники снимут санкции и нормализуют отношения с Россией только в том случае, если она подпишет урегулирование, «приемлемое для Украины». Если Трамп примет эти предложения, украинцы будут в восторге.
Другой вопрос: какую роль будет играть Европа?
Дипломат из Восточной Европы считает, что целью должен стать «прочный, а не полусырой мир». «Трамп все еще играет с идеями и ждет мнения европейцев», — полагает он.
Проблема в том, что Россия тратит на оборону более 8% ВВП и может продолжить перевооружение. Украина, тем временем, будет вынуждена демобилизоваться, чтобы возродить свою экономику. Для Кремля это может стать соблазном для развязывания конфликта через год или два, поэтому Киев хотел бы получить надежные гарантии безопасности, в идеале — членство в НАТО. Но Трамп часто пренебрежительно отзывался об альянсе. «НАТО — это пережиток, и его следует упразднить», — написал Пит Хегсет, его кандидат на пост министра обороны, четыре года назад. Но даже если Трамп изменит свое мнение, другие члены НАТО, такие как Венгрия, могут наложить вето на вступление Украины в альянс.
Однако любое такое решение серьезно обременит вооруженные силы Европы. Страны Восточной Европы, в которых уже размещены многонациональные боевые группировки НАТО, не захотят от них отказываться. Да и командование Североатлантического альянса не жаждет передавать резервные силы.
Еще одна проблема — деньги. Например, запланированное Германией развертывание бригады в Литве может обойтись в 6 млрд евро на создание и в 800 млн евро в год на ее содержание. Натовские базы на Украине потребуют более сложной логистики и более совершенных средств обороны.
К тому же маловероятно, что европейцы отправят свои войска без хотя бы частичного американского участия. Большинство европейцев сейчас против развертывания региональных сил на Украине, но если бы это произошло после прекращения боевых действий, то идея могла бы показаться более приемлемой.
Макрон уже озвучил публично идею отправки французских войск на Украину. Великобритания тоже стала бы участницей любых экспедиционных сил. Немецкие чиновники колеблются в этом вопросе, хотя Фридрих Мерц, который в феврале может стать следующим канцлером ФРГ, в большей степени склонен рассматривать эту идею.
Однако эти планы зависят от того, будет ли Трамп заинтересован в сделке. Эрик Чарамелла, который работал в Белом доме во время первого президентства Трампа, утверждает, что изоляционистское крыло Республиканской партии набирает силу.
А если Украина сдастся, Трамп просто обвинит Байдена, говорит Чарамелла. Впрочем, крах Украины не неизбежен, хотя продвижение российских войск в ближайшие недели, вероятно, ускорится.
Многие высшие должностные лица Украины приветствовали его избрание, а Владимир Зеленский в качестве компенсации предоставил американским фирмам специальный доступ к украинским месторождениям редких минералов, что может понравиться помешанному на сделках Трампу. Роб Бауэр, нидерландский адмирал, глава военного комитета НАТО, выступая в конце ноября на международном форуме по безопасности в Канаде, заявил: «Я не могу представить, что в интересах США, чтобы Путин вышел победителем из любых возможных мирных переговоров». Министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель вообще отказался рассматривать идею о том, что Украина будет брошена. «Это стало бы таким шоком. Этого не произойдет», — считает он.