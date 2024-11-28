Голоса первого тура президентских выборов в Румынии пересчитают

Джорджеску родился в 1962 году в Бухаресте, несколько раз претендовал на должность премьер-министра Румынии. В ходе нынешней предвыборной кампании он получил репутацию пророссийского кандидата из-за жесткой критики сближения Бухареста с НАТО и оказания военной помощи Украине. Он также называл румынских профашистских политиков 1930-х годов «национальными героями и мучениками». После этого на него возбудили дело о восхвалении виновных в геноциде, однако сведений о расследовании не публиковали.