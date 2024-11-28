Голоса первого тура президентских выборов в Румынии пересчитают

Высокий кассационный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов, передает Reuters. После обработки 100% бюллетеней Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила о лидерстве независимого кандидата, ультранационалиста Кэлина Джорджеску. Он набрал 22,95% голосов.
По данным агентства, решение суда было принято единогласно после иска кандидата от Румынской национально-консервативной партии Кристиана Терхеша, набравшего 1% голосов. Он потребовал пересчитать бюллетени и аннулировать результаты прошедшего голосования.
Председатель ЦИК Тони Гребла заявил, что в первом туре приняли участие 9,46 млн человек и пересчет голосов займет несколько дней.
Второй тур запланирован на 8 декабря. Основным соперником Джорджеску станет кандидат от оппозиционной либеральной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони. Для победы претенденту необходимо набрать простое большинство. Результаты президентских выборов утверждает Конституционный суд.
Джорджеску родился в 1962 году в Бухаресте, несколько раз претендовал на должность премьер-министра Румынии. В ходе нынешней предвыборной кампании он получил репутацию пророссийского кандидата из-за жесткой критики сближения Бухареста с НАТО и оказания военной помощи Украине. Он также называл румынских профашистских политиков 1930-х годов «национальными героями и мучениками». После этого на него возбудили дело о восхвалении виновных в геноциде, однако сведений о расследовании не публиковали.