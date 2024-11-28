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Касым-Жомарт Токаев лично проводил Владимира Путина в аэропорту

Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: akorda.kz

В аэропорту выстроился почётный караул. Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну.

Картина посвящена дружбе двух стран.

Путин Владимир