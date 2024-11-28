Последние зарубежные новости за 28 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Challenges: успех «Орешника» побудил Францию к разработке новой ракеты
Франция рассматривает создание новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 км. Переговоры ведутся между генштабом и DGA. Проект вдохновлен успешным применением подобных систем Россией, Израилем и Ираном.
Economist: Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине
Франция обеспокоена возможным исключением Европы и Киева из переговоров по Украине, которые могут стать делом России и США. Советники Макрона опасаются, что Европа останется в стороне, а Трамп требует от ЕС предложений по урегулированию конфликта.
India Today: как Трамп распорядится замороженными активами РФ
Судьба заблокированных в США российских активов на миллиарды долларов зависит от Дональда Трампа. Украина настаивает на передаче этих средств для восстановления экономики и инфраструктуры, оценивая потребности в $486 млрд.
Bloomberg: Европа не заменит Киеву американские военные поставки
Агентство считает, что Европа не сможет восполнить дефицит вооружений Украины без поддержки США. ВСУ зависят от американских поставок, а Россия производит больше снарядов, чем вся Европа.
Bild: бойцы ВСУ просят о переговорах с Россией
Украинские военные считают конфликт тупиковым и призывают к переговорам с РФ, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. Солдаты отмечают, что Россия наращивает темп и ресурсы, в то время как у Украины меньше людей и боеприпасов.