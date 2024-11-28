Последние зарубежные новости за 28 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Украинские военные считают конфликт тупиковым и призывают к переговорам с РФ, заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. Солдаты отмечают, что Россия наращивает темп и ресурсы, в то время как у Украины меньше людей и боеприпасов.