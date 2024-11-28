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Вице-мэр Алексей Бубнов: уборку снега в центре Екатеринбурга оценю на «пятерку»

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов оценил уборку снега в центре города на «пятерку».

Источник: Коммерсантъ

По его словам, чисто не только в центре Екатеринбурга, но и на окраинах. Об этом он рассказал в эфире «4 канала».

«Здесь можно сказать “пятерка”. Это приоритетные улицы, которые в работе. Сейчас пойду в другое место, там оценка может быть другой», — сказал он.

Кроме того, вице-мэр добавил, что «довольно много» ходит пешком по городу.

Напомним, в середине февраля Алексей Бубнов заявил, что «вообще бы не вывозил снег» из города, как это делали власти в 1990-ые годы. В марте он не стал называть Екатеринбург «Грязьбургом», но признал проблемы с уборкой в нем.

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