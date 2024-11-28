Генконсульство России в Познани прекратило работу

Также посол в Польше Сергей Андреев указал на то, что российские и польские граждане могут обращаться в другие консульские учреждения, так как «нет жесткой территориальной привязки». Он уточнил, что теперь можно пользоваться услугами консульского отдела посольства в Варшаве или генерального консульства в городах Гданьск и Краков.