Путин об ударах по центрам принятия решений: в течение дня все возможно

«Новейшая гиперзвуковая ударная система “Орешник” в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов “Орешника” в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — заключил Путин.