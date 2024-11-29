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Боррель фразой «никто не знает» оценил возможную помощь ЕС Киеву без США

Никто не знает, продолжит ли Евросоюз военную поддержку Украины, если США от нее откажутся, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Europa Press. Боррель на этой неделе завершает свою миссию, на посту его сменит Кайя Каллас.

Источник: AFP 2023

«Это вопрос. Что сделают европейцы, если новая американская администрация перестанет помогать Украине», — сказал Боррель. По его словам, тот же вопрос ему задавали украинцы в феврале 2022 года, до начала российской военной операции, тогда он не мог дать ответ, так как не был уверен.

«Тот же вопрос возвращается сейчас, и думаю, что никто не знает ответ на этот вопрос», — сказал глава евродипломатии.

В середине ноября избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Накануне он предложил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником по урегулированию на Украине. В июне 2024 года Келлог предлагал свой вариант мирного плана на Украине, в соответствии с которым Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров. Если Москва будет отказываться от них, то ее предупредят об усилении поддержки Украины. В прошлом он призывал оказать Киеву необходимую поддержку в ходе боевых действий.

The Wall Street Journal писала, что США не успеют использовать все деньги, выделенные конгрессом на помощь Украине, до возвращения к власти Трампа. Москва военную поддержку Украины западными странами осуждает.

ЕС