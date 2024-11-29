Боррель фразой «никто не знает» оценил возможную помощь ЕС Киеву без США

«Это вопрос. Что сделают европейцы, если новая американская администрация перестанет помогать Украине», — сказал Боррель. По его словам, тот же вопрос ему задавали украинцы в феврале 2022 года, до начала российской военной операции, тогда он не мог дать ответ, так как не был уверен.
«Тот же вопрос возвращается сейчас, и думаю, что никто не знает ответ на этот вопрос», — сказал глава евродипломатии.
В середине ноября избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Накануне он предложил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником по урегулированию на Украине. В июне 2024 года Келлог предлагал свой вариант мирного плана на Украине, в соответствии с которым Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров. Если Москва будет отказываться от них, то ее предупредят об усилении поддержки Украины. В прошлом он призывал оказать Киеву необходимую поддержку в ходе боевых действий.
The Wall Street Journal писала, что США не успеют использовать все деньги, выделенные конгрессом на помощь Украине, до возвращения к власти Трампа. Москва военную поддержку Украины западными странами осуждает.