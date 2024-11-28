28 ноября Газета.Ру Политика

Попавший в плен британский наемник Андерсон пожалел, что отправился на Украину

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что поехал воевать на стороне ВСУ после того, как его уволили из полиции. Сейчас он жалеет, что не послушал родственников, которые отговаривали его от такого шага. Он утверждает, что не знал о планируемом в Курской области наступлении. Британец также отрицает, что знал об убийствах мирных жителей, подчеркивая, «что не принял бы этого».