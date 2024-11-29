Венские сосисочные киоски включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Венские киоски с сосисками были включены в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, о чём объявили власти столицы Австрии.
Инициатива по включению этих гастрономических объектов в список наследия была выдвинута объединением владельцев киосков, созданным Йозефом Битцингером, Патрицией Пёльцль и Рене Кахлиром. Эту идею поддержал бургомистр Вены Михаэль Людвиг, подчеркнувший значимость киосков как символов венского образа жизни.
Сосисочные, которые на протяжении нескольких поколений являются неотъемлемой частью городского пейзажа, теперь находятся в одном ряду с венскими кофейнями и винными тавернами, что свидетельствует об их культурной ценности. По мнению властей, киоски с сосисками выполняют роль мест встреч, подчёркивая гастрономическое разнообразие и дух гостеприимства Вены.
Михаэль Людвиг отметил, что этот статус не только подчёркивает важность традиций, но и служит данью уважения всем жителям города, которые превращают сосисочные киоски в нечто большее, чем просто точки уличной торговли, — в пространства, объединяющие культуру и радость жизни.
Согласно данным ратуши, стационарные киоски с сосисками появились в Вене официально в 1969 году, однако их история началась ещё в эпоху Австро-Венгерской империи. Самый старый из действующих киосков, «Вюрстельштанд Лео», открытый в 1928 году на улице Дёблингер Гюртель, неоднократно упоминался в произведениях литературы и поп-культуры.
Ранее стало известно, что объекты культурного наследия ДНР и ЛНР скоро получат статус федерального значения.