Венские сосисочные киоски включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Согласно данным ратуши, стационарные киоски с сосисками появились в Вене официально в 1969 году, однако их история началась ещё в эпоху Австро-Венгерской империи. Самый старый из действующих киосков, «Вюрстельштанд Лео», открытый в 1928 году на улице Дёблингер Гюртель, неоднократно упоминался в произведениях литературы и поп-культуры.