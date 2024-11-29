В Тбилиси при потасовке на акции протеста пострадал сотрудник МВД

Во время протестной акции оппозиции у здания парламента в Тбилиси произошла потасовка, в результате которой пострадал сотрудник МВД Грузии.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в министерстве внутренних дел.
Протесты начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанного в четверг, о том, что власти не планируют до конца 2028 года поднимать вопрос о переговорах с ЕС по членству и отказываются от получения бюджетных грантов Евросоюза.
Согласно заявлению МВД, несмотря на призывы полиции к мирному выражению протеста и соблюдению закона о собраниях, часть участников вступила в конфликт с правоохранителями, сопровождая свои действия оскорблениями. Один из сотрудников полиции пострадал предположительно в результате насильственных действий со стороны протестующих.
Для разгона митингующих силовики применили перцовый газ, сообщили корреспонденты на месте событий. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также посетила акцию протеста, выразив внимание к происходящему.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Европейский Союз и отказаться от получения грантов для правительства.