Молдавия обратится к Еврокомиссии в случае прекращения Украиной транзита газа

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов признал, что Кишинев просрочил обязательства по урегулированию долга, но обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок. В свою очередь, молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян говорил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье станет для Молдавии не просто кризисом, а гуманитарной катастрофой.