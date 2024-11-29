Южная Корея пять лет не будет обслуживать ракеты Taurus из-за Украины

Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. В свою очередь, южнокорейский канал SBS сообщал об отказе правительства страны продавать Украине оружие.