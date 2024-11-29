Южная Корея отложит обслуживание ракет Taurus из-за запчастей

Южная Корея намерена отложить техническое обслуживание немецких ракет Taurus на пять лет из-за нехватки необходимых запчастей у компании-производителя, которая в настоящее время поставляет их Украине. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
Согласно плану Военно-воздушных сил, базовое техобслуживание дальнобойных ракет «воздух-земля» Taurus KEPD 350K, изначально запланированное на следующий год, теперь намечено примерно на 2030 год.
Как уточняет агентство, обслуживание должно было начаться через 10 лет после принятия ракет на вооружение. Однако производитель выразил обеспокоенность из-за нестабильных поставок некоторых компонентов двигателей, что и стало причиной переноса сроков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против передачи немецких дальнобойных ракет Украине.