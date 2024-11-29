Премьер Грузии рассказал о будущей политике в вопросе отношений с Россией

Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «красные линии» по вопросам статуса Южной Осетии и Абхазии, и они будут отстаиваться до конца. Он также указал на то, что прагматичная политика является важным инструментом для поддержания мира и защиты стратегических интересов Грузии.