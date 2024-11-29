Премьер Грузии рассказал о будущей политике в вопросе отношений с Россией

Грузия планирует сохранить прагматичную политику в отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, который был вновь утвержден на посту главы правительства. Об этом сообщает агентство Ambebi.
По словам Кобахидзе, мирное урегулирование противоречий между Грузией и Россией остается одним из главных приоритетов для правительства.
Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «красные линии» по вопросам статуса Южной Осетии и Абхазии, и они будут отстаиваться до конца. Он также указал на то, что прагматичная политика является важным инструментом для поддержания мира и защиты стратегических интересов Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Европейский Союз и отказаться от получения грантов для правительства.