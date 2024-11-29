В Тбилиси при потасовке у парламента пострадали трое силовиков

В Тбилиси перед зданием парламента в ходе акции протеста оппозиции произошли столкновения, в результате которых травмы получили три сотрудника МВД Грузии.
Об этом сообщило министерство внутренних дел.
По информации ведомства, протестующие не только оскорбляли правоохранителей, но и бросали в их сторону различные предметы. В результате двое из пострадавших сотрудников были госпитализированы для получения медицинской помощи.
Ранее для разгона митингующих силовики применили перцовый газ. Известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также посетила акцию протеста, выразив внимание к происходящему.
Напомним, протесты начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанного в четверг, о том, что власти не планируют до конца 2028 года поднимать вопрос о переговорах с ЕС по членству и отказываются от получения бюджетных грантов Евросоюза.