В Тбилиси при потасовке у парламента пострадали трое силовиков

Напомним, протесты начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанного в четверг, о том, что власти не планируют до конца 2028 года поднимать вопрос о переговорах с ЕС по членству и отказываются от получения бюджетных грантов Евросоюза.