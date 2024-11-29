Главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову медаль

Ранее дочь главы Чечни и вице-премьер республики по социальному блоку Айшат Кадырова получила медаль «Памяти Ахмата-хаджи Кадырова». Айшат Кадырову отметили за то, что она укрепляет культурные и дружественные связи между Чечнёй и Донецкой Народной Республикой.