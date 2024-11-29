Главный судебный пристав России Аристов вручил Кадырову медаль

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале после встречи с Аристовым в Грозном.
В ходе общения они обсудили работу УФССП по Чечне, а также участие региона в специальной военной операции на Украине.
Кадыров отметил, что в завершение встречи подарил Аристову памятную картину, подчеркивая важность сотрудничества между ведомством и республикой.
Ранее дочь главы Чечни и вице-премьер республики по социальному блоку Айшат Кадырова получила медаль «Памяти Ахмата-хаджи Кадырова». Айшат Кадырову отметили за то, что она укрепляет культурные и дружественные связи между Чечнёй и Донецкой Народной Республикой.