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Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму армии Сирии

Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл войск на западе Алеппо и на трассе М5 «Алеппо-Дамаск».

Сирийские правительственные войска ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действовавших к западу от Алеппо. Об этом сообщили представители силовых структур Сирийской Арабской Республики.

Группы террористов пытались проникнуть в тыл сирийских войск в западной части Алеппо и в районе трассы М5, соединяющей Алеппо и Дамаск.

В ходе операции выяснилось, что некоторые боевики были переодеты в форму военнослужащих Сирийской армии и имели нашивки, соответствующие действующим в этом районе подразделениям. Это указывает на тщательную подготовку их действий. Все попытки проникновения были успешно пресечены.

Ранее сирийская армия и ВКС России уничтожили свыше 400 боевиков террористической группировки, напавших на позиции сирийских правительственных войск в Алеппо и Идлибе.

* Запрещенная в России террористическая организация.