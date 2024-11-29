Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму армии Сирии

Сирийские правительственные войска ликвидировали несколько диверсионно-разведывательных групп боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действовавших к западу от Алеппо. Об этом сообщили представители силовых структур Сирийской Арабской Республики.
Группы террористов пытались проникнуть в тыл сирийских войск в западной части Алеппо и в районе трассы М5, соединяющей Алеппо и Дамаск.
В ходе операции выяснилось, что некоторые боевики были переодеты в форму военнослужащих Сирийской армии и имели нашивки, соответствующие действующим в этом районе подразделениям. Это указывает на тщательную подготовку их действий. Все попытки проникновения были успешно пресечены.
Ранее сирийская армия и ВКС России уничтожили свыше 400 боевиков террористической группировки, напавших на позиции сирийских правительственных войск в Алеппо и Идлибе.
* Запрещенная в России террористическая организация.