Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму армии Сирии

В ходе операции выяснилось, что некоторые боевики были переодеты в форму военнослужащих Сирийской армии и имели нашивки, соответствующие действующим в этом районе подразделениям. Это указывает на тщательную подготовку их действий. Все попытки проникновения были успешно пресечены.