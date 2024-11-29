Французская оппозиция вновь призвала к отставке Макрона

Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон вновь выступил с призывом к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье на фоне бюджетного кризиса в стране.
Меланшон выразил мнение, что правительство находится на грани падения, а президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит покинуть свой пост в ближайшее время.
«Правительство Барнье доживает свои последние минуты. Макрону придется уйти: через импичмент или через отставку», — написал он в соцсети X*.
Лидер оппозиции также предложил кандидатуру Люси Касте на пост нового премьер-министра, подчеркивая, что если Макрону не нравятся условия, то он должен уйти, позволяя французскому народу самим решать будущие вопросы.
Ранее сообщалось, что более половины французских граждан желают, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост. Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье.
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