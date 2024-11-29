Французская оппозиция вновь призвала к отставке Макрона

Ранее сообщалось, что более половины французских граждан желают, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост. Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье.