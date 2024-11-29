Спецназ в Тбилиси применил водомет для разгона протестующих у парламента

Напомним, что протесты начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе озвучил принятое властями решение заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Толпа принесла на митинги флаги Грузии и ЕС.