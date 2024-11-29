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Der Spiegel: миссия спецпредставителя США на Украине будет почти невыполнимой

Кит Келлог, который может занять должность спецпредставителя США по Украине, столкнется с трудностями в попытке урегулировать конфликт, написал немецкий журнал Der Spiegel. Отмечено, что проложить путь к миру с учетом успеха российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) практически невыполнимая задача.

Источник: AP 2024

В статье говорится, что отчасти это обусловлено тем, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании дал «напыщенные обещания».

Накануне телеканал СNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. Речь, в частности, идет о прекращении огня на время переговоров.

Дональд Трамп 27 ноября сообщил, что назначит спецпосланником по Украине для ведения мирных переговоров с Россией отставного генерала Кита Келлога. Он заявил, что намерен продвигать концепцию «мир через силу».

Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку. При действующем президенте США Джо Байдене спецпосланник не назначался.

Трамп Дональд