Der Spiegel: миссия спецпредставителя США на Украине будет почти невыполнимой

Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку. При действующем президенте США Джо Байдене спецпосланник не назначался.