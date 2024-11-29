Der Spiegel: миссия спецпредставителя США на Украине будет почти невыполнимой

В статье говорится, что отчасти это обусловлено тем, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании дал «напыщенные обещания».
Накануне телеканал СNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. Речь, в частности, идет о прекращении огня на время переговоров.
Дональд Трамп 27 ноября сообщил, что назначит спецпосланником по Украине для ведения мирных переговоров с Россией отставного генерала Кита Келлога. Он заявил, что намерен продвигать концепцию «мир через силу».
Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде Трампа был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой. В 2019-м он ушел в отставку. При действующем президенте США Джо Байдене спецпосланник не назначался.