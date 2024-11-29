Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

Армия Израиля получила приказ готовиться к полномасштабной войне на случай, если ливанское движение «Хезболла» сорвет перемирие. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире местного телевидения.
По его словам, текущее прекращение огня не означает окончание конфликта и может быть недолгим.
Нетаньяху подчеркнул, что он дал директиву армии обороны Израиля приказ подготовиться к «полномасштабной войне» в случае серьезного нарушения перемирия со стороны «Хезболлы».
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что возможное соглашение Израиля и ливанского движения «Хезболла» просуществует недолго. Он предположил, что Нетаньяху намеренно решил затянуть конфликт до инаугурации Дональда Трампа, чтобы потом сорвать соглашение.