Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что возможное соглашение Израиля и ливанского движения «Хезболла» просуществует недолго. Он предположил, что Нетаньяху намеренно решил затянуть конфликт до инаугурации Дональда Трампа, чтобы потом сорвать соглашение.