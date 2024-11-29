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Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

По словам израильского премьера, текущее прекращение огня не означает окончание конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Армия Израиля получила приказ готовиться к полномасштабной войне на случай, если ливанское движение «Хезболла» сорвет перемирие. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире местного телевидения.

По его словам, текущее прекращение огня не означает окончание конфликта и может быть недолгим.

Нетаньяху подчеркнул, что он дал директиву армии обороны Израиля приказ подготовиться к «полномасштабной войне» в случае серьезного нарушения перемирия со стороны «Хезболлы».

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что возможное соглашение Израиля и ливанского движения «Хезболла» просуществует недолго. Он предположил, что Нетаньяху намеренно решил затянуть конфликт до инаугурации Дональда Трампа, чтобы потом сорвать соглашение.