Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за «Орешника»

Здание Верховной рады теперь располагается в правительственном квартале Киева.

Источник: Аргументы и факты

Киевские власти приняли решение о переносе Верховной рады в усиленно охраняемый правительственный квартал столицы. Об этом сообщает газета Financial Times, указывая, что такие меры связаны с опасениями новой атаки типа «Орешник».

Как отмечается в материале, угроза ударов по центрам принятия решений возникла спустя несколько дней после того, как украинский парламент был закрыт в пятницу из-за предупреждения о ракетной атаке.

На данный момент здание Верховной рады располагается в правительственном квартале Киева, где также находятся кабинеты министров, офис президента и Национальный банк Украины, и этот район подвергнут строгим мерам безопасности.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что у России есть несколько готовых к применению новейших ракет «Орешник», целью для них могут стать центры принятия решений в Киеве.