FT: власти Украины перенесли Верховную раду в новое место из-за «Орешника»

Киевские власти приняли решение о переносе Верховной рады в усиленно охраняемый правительственный квартал столицы. Об этом сообщает газета Financial Times, указывая, что такие меры связаны с опасениями новой атаки типа «Орешник».
Как отмечается в материале, угроза ударов по центрам принятия решений возникла спустя несколько дней после того, как украинский парламент был закрыт в пятницу из-за предупреждения о ракетной атаке.
На данный момент здание Верховной рады располагается в правительственном квартале Киева, где также находятся кабинеты министров, офис президента и Национальный банк Украины, и этот район подвергнут строгим мерам безопасности.
Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что у России есть несколько готовых к применению новейших ракет «Орешник», целью для них могут стать центры принятия решений в Киеве.