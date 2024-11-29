«Европа должна готовиться к разделу Украины», — сказал Бреммер.
При этом он отметил, что Россия «заняла» большие территории и не отдаст их, а Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их «вернуть».
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024