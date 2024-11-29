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Политолог Бреммер призвал Европу быть готовой к разделу Украины

Руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер выразил убеждение в интервью немецкой газете Bild*, что Европа должна быть готова к наиболее вероятному развитию конфликта на Украине — разделу этой страны.

Источник: AP 2024

«Европа должна готовиться к разделу Украины», — сказал Бреммер.

При этом он отметил, что Россия «заняла» большие территории и не отдаст их, а Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их «вернуть».

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024