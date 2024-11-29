Премьер Молдавии выступил против погашения долга «Газпрому» на $709 млн

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не собирается выплачивать «Газпрому» «несуществующий» долг в размере 709 миллионов долларов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Moldova 1.
Он отметил, что «Газпром» пытается связать дальнейшие поставки газа с выплатой этого долга, однако Молдавия не будет оплачивать такую задолженность. Речан подтвердил, что власти страны намерены обеспечить энергетическую безопасность, но без принятия условий, которые затрагивают национальные интересы.
Вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в свою очередь заявил, что Молдавия может обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения, если Украина прекратит транзит газа.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что страна попросила компанию «Газпром» заблаговременно уведомить страну о поставках газа. Он уточнил, что отправил в «Газпром» письмо, в котором содержатся варианты решений на случай приостановления украинского транзита.