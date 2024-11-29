Премьер Молдавии выступил против погашения долга «Газпрому» на $709 млн

Он отметил, что «Газпром» пытается связать дальнейшие поставки газа с выплатой этого долга, однако Молдавия не будет оплачивать такую задолженность. Речан подтвердил, что власти страны намерены обеспечить энергетическую безопасность, но без принятия условий, которые затрагивают национальные интересы.