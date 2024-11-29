Протестующие в Тбилиси начали возводить баррикады

Грузинские силовики продолжают оттеснять участников акции протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, время от времени применяя водометы. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие, вытесненные с территории парламента, перемещаются по проспекту Руставели.
В нескольких десятках метров от парламента митингующие свалили мусорные баки и развели костер, используя остатки картона. Они также устанавливают баррикады из подручных средств, таких как электросамокаты и другие предметы.
Ранее сообщалось, что силовые структуры в Тбилиси начали разгонять участников протестной акции у парламента. Травмы разной степени тяжести уже получили три сотрудника правоохранительных органов.