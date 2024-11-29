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Протестующие в Тбилиси начали возводить баррикады

Митингующие свалили мусорные баки и развели костер возле здания парламента.

Источник: Аргументы и факты

Грузинские силовики продолжают оттеснять участников акции протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, время от времени применяя водометы. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие, вытесненные с территории парламента, перемещаются по проспекту Руставели.

В нескольких десятках метров от парламента митингующие свалили мусорные баки и развели костер, используя остатки картона. Они также устанавливают баррикады из подручных средств, таких как электросамокаты и другие предметы.

Ранее сообщалось, что силовые структуры в Тбилиси начали разгонять участников протестной акции у парламента. Травмы разной степени тяжести уже получили три сотрудника правоохранительных органов.