В Грузии вспыхнули протесты после заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз

В ночь на 29 ноября грузинская полиция применила спецсредства против участников массовых протестов в центре Тбилиси, которые недовольны решением властей о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз. Для разгона демонстрантов использовались водометы и слезоточивый газ, на место прибыла спецтехника. По данным МВД Грузии, в столкновениях пострадали трое полицейских. Пострадавшие также есть среди журналистов, включая оператора грузинского «Первого канала».