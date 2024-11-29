«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана», — сообщил Джонсон.
По его словам, Британия несет «моральную ответственность» за ситуацию, в которой оказалась Украина. Борис Джонсон полагает, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, лишив этим страну ядерного оружия.
Рассуждая о возможностях урегулирования конфликта, он отметил, что на определенном этапе для этого могут потребоваться миротворцы из Евросоюза.
Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр принятия решений, пляшет под дудку США. Российский лидер также заявил, что вины России в деградации отношений с Европой нет. По его мнению, причиной этого в том числе является результат внутренней европейской политики.
В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты нужно «приводить в чувства». Действия России на данный момент как раз нацелены ровно на это. Он также добавил, что Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от последствий, которые им грозят из-за вовлеченности в украинский кризис.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Президент РФ Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.