Борис Джонсон признал участие Запада в прокси-войне с Россией

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты нужно «приводить в чувства». Действия России на данный момент как раз нацелены ровно на это. Он также добавил, что Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от последствий, которые им грозят из-за вовлеченности в украинский кризис.