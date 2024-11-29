Премьер Молдавии назвал долг перед «Газпромом» «несуществующим»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью телеканалу Moldova 1 выступил против выплаты «Газпрому» долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим».
«Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность".
При этом он заявил, что власти страны по-прежнему «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, затрагивающих национальные интересы.
В минувший понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании «Молдовагаз». В распространенном для СМИ сообщении минэнерго не сообщались итоги встречи, но было отмечено достижение договоренностей по продолжению дальнейших консультаций для поиска решений.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу самостоятельно договариваться с Киевом о продолжении транзита газа в Приднестровье после нового года. Текущий транзитный договор истекает в конце нынешнего года, при этом украинские власти отказываются от его продления.
В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом». По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов.
«Газпром» же заявил, что аудит задолженности «Молдовагаза» перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.