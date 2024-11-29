Премьер Молдавии назвал долг перед «Газпромом» «несуществующим»

В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом». По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов.