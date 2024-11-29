В США признали успешную стратегию России в отношении Запада

«Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения», — приводит CNN выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW).
Как заявила CNNсоавтор этого отчета Катерина Степаненко, стратегия России заключается в том, чтобы заставить противника принимать решения, противоречащие его интересам через предоставление «ложного выбора». Именно в этом ключе, по ее утверждению, Запад с задержкой поставляет оружие Киеву.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней», объяснив это необходимостью самообороны.
В тот же день Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины: в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.