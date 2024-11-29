Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной

«Убежден, что в это тяжелое для жителей Палестины время испытаний наследие ее первого президента Ясира Арафата, который смог объединить соотечественников и показать путь к установлению долгосрочного мира на Святой Земле, особенно востребовано, — говорится в поздравлении. — Уверен, деэскалация напряженности на Ближнем Востоке, скорое достижение мира и безопасности будут способствовать стабильности и экономическому развитию Палестины и государств всего региона».



Президент подчеркнул, что Беларусь твердо придерживается позиции обеспечения неотъемлемых законных прав палестинцев на независимость на основе решений Организации Объединенных Наций о создании двух государств для двух народов.



Александр Лукашенко особо отметил близость подходов Беларуси и Палестины к расширению международных отношений, которые базируются на общепризнанных принципах суверенного равенства стран, взаимном уважении и учете интересов.



Глава государства подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении дружественного белорусско-палестинского диалога и реализации значительного потенциала сотрудничества, в том числе в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, наука и образование.



Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья и успешного осуществления всех планов, а палестинцам — благополучия и мирного будущего.