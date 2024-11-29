В Польше назвали пять причин, почему фронт ВСУ рухнет в ближайшее время

В качестве второй причины польский журналист назвал преимущество России в технике и боеприпасах. Кроме того, быстро развивающаяся российская военная промышленность в настоящее время производит три млн единиц артиллерийских боеприпасов в год. «Это в три раза больше, чем на всем Западе», — считает Вывал.