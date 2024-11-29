Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проводимой в социально-духовной сфере страны

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложено о принимаемых мерах по укреплению социальной среды и развитию религиозного просвещения, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе совещания президента с ответственными лицами по вопросам религии отмечалось, что за последние пять лет в религиозно-просветительской сфере были приняты три закона, четыре указа Президента и множество постановлений. Их реализация служит интересам представителей религиозных общин.
Квота на хадж увеличена в два раза. За последние семь лет более 60 тысяч граждан совершили паломничество. Организация умры была урегулирована и приведена в правовое русло.
Уделяется также внимание вопросам квалификации и образования. В стране созданы международные центры имени Имама Бухари, Имама Термизи и Имама Мотуриди, а также Международная исламская академия, которые стали платформой для научных исследований. В Ташкентском исламском институте, высшем медресе Мир Араб, школе хадисоведения и специализированном образовательном учреждении имени Имама Термизи готовятся квалифицированные специалисты. Более 30 тысяч граждан завершили курсы по изучению Корана и таджвида.
За последние годы были восстановлены мемориальные комплексы Абу Исы Термизи, Абу Муина Насафи, Султана Увайса Карани и Сузык-оты. Продолжаются работы в мемориальном комплексе Имама Бухари и Центре исламской цивилизации. Благотворительный фонд «Вакф» отремонтировал и благоустроил 90 мест паломничества.
Для распространения исламского просвещения и обмена опытом активно развиваются международные связи. В этом году в Узбекистане проведены международные научно-практические конференции на темы «Ислам — религия добра и мира» и «Научное наследие Имама Термизи в исламской цивилизации», а также Неделя толерантности.
«Вместе с тем растущие угрозы в киберпространстве представляют серьезный вызов. Через интернет-платформы, не признающие границ и законов, распространяются радикальные идеи, что приводит к вовлечению уязвимых слоев населения, включая молодежь, в деятельность незаконных группировок. Необходимо, чтобы все общество было бдительным, а религиозные ученые и старейшины указывали правильный путь».
Было отмечено, что опыт Коканда и Маргилана показал важность создания «Советов старейшин и родителей» в махаллях, которые играют важную роль в этих процессах.
Подчеркивалась и роль инициативы паломников Узбекистана «Станем преданными служителями нового Узбекистана и проповедниками духовных ценностей», ставшая важным шагом для улучшения социальной ситуации в республике.
На совещании подтверждена необходимость продолжения благих инициатив, укрепления духовной среды в махаллях и привлечения молодежи к образованию и труду.
Ответственным лицам были даны поручения по адаптации нуждающихся в социальной защите к обществу и обеспечению их занятости. Особое внимание будет уделяться сохранению религиозной терпимости и межнационального согласия в стране.