Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проводимой в социально-духовной сфере страны

Уделяется также внимание вопросам квалификации и образования. В стране созданы международные центры имени Имама Бухари, Имама Термизи и Имама Мотуриди, а также Международная исламская академия, которые стали платформой для научных исследований. В Ташкентском исламском институте, высшем медресе Мир Араб, школе хадисоведения и специализированном образовательном учреждении имени Имама Термизи готовятся квалифицированные специалисты. Более 30 тысяч граждан завершили курсы по изучению Корана и таджвида.