Омбудсмен Мерзлякова призвала не высылать из России русских людей

Будучи членом президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Татьяна Мерзлякова обратила внимание на проблему выдворения из России соотечественников. Она отметила, что жертвами этих действий нередко становятся представители коренных народов нашей страны, прибывшие из-за рубежа и не успевшие оформить гражданство.
«Хотела бы отметить, что издержками борьбы [с незаконной миграцией] становится выдворение людей русских, выдворение семей коренных народов России. Я знаю, что в Свердловской области снова уже в двух инстанциях подтверждено выдворение человека по фамилии Суханов, у которого четверо детей.
Казалось бы, мы должны разделять понимание того, почему мы выдворяем мигрантов. Потому что у нас есть тревога за наши ценности и понимание культуры. Здесь все наоборот.
Да, я согласна, человек нарушил законодательство. Но давайте искать варианты. Я бы попросила людей, принимающих решения, учесть мнение Совета по правам человека о том, что люди с русскими корнями должны быть защищены особо», — сказала Татьяна Мерзлякова.
Ранее ЕАН писал, что в Первоуральске в один день в суде было принято сразу два решения по 36-летнему Эдуарду Суханову. И оба с выдворением: из-за нарушения сроков пребывания и из-за отсутствия дактилоскопии. Суханов живет в России 21 год, работает, он женат, у него четверо детей, сейчас жена беременна пятым ребенком. В облсуде его апелляционную жалобу рассматривала судья Юлия Филиппова, которая в последнее время регулярно рассматривает дела о выдворении из страны русских репатриантов. Она подтвердила необходимость выдворения Суханова.
ЕАН также писал о деле русского немца Константина Дитриха, чью апелляцию тоже рассматривала Филиппова. «Мы с супругой давно планировали переехать из Казахстана и даже получили приглашение из Германии. Но, услышав, что Россия приглашает репатриантов, отказались от Германии, ведь фактически Россия для меня — родина предков», — написал Константин Дитрих президенту Владимиру Путину.
Мужчина приехал в Екатеринбург, подал документы на получение вида на жительство, но его депортируют, поскольку он вовремя не прошел дактилоскопию. Константин прошел с документами много инстанций, но никто из чиновников нигде не предупредил его, что необходимо сдать отпечатки пальцев.
«Чтобы воспользоваться государственной программой содействия добровольному переселению соотечественников, я обратился в миграционный отдел по месту жительства, взял перечень документов для получения вида на жительство, собрал их и записался на прием инспектора, чтобы подать заявление. Я прошел все процедуры, приложил все документы и был уверен, что ничего не нарушил! Я не буду утруждать Вас подробностями того, что происходило дальше со мной и моей защитницей. Но хочу задать и получить ответ на простой и короткий вопрос: Владимир Владимирович, а репатрианты нужны России или нет?» — написал Дитрих.