Омбудсмен Мерзлякова призвала не высылать из России русских людей

«Чтобы воспользоваться государственной программой содействия добровольному переселению соотечественников, я обратился в миграционный отдел по месту жительства, взял перечень документов для получения вида на жительство, собрал их и записался на прием инспектора, чтобы подать заявление. Я прошел все процедуры, приложил все документы и был уверен, что ничего не нарушил! Я не буду утруждать Вас подробностями того, что происходило дальше со мной и моей защитницей. Но хочу задать и получить ответ на простой и короткий вопрос: Владимир Владимирович, а репатрианты нужны России или нет?» — написал Дитрих.