Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Мерзлякова призвала не высылать из России русских людей

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала перестать высылать из России русских людей, даже если они нарушили миграционное законодательство. Об этом она заявила на XXVI Всемирном русском народном соборе на тему «Русский мир: внешние и внутренние вызовы».

Источник: ЕАН

Будучи членом президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Татьяна Мерзлякова обратила внимание на проблему выдворения из России соотечественников. Она отметила, что жертвами этих действий нередко становятся представители коренных народов нашей страны, прибывшие из-за рубежа и не успевшие оформить гражданство.

«Хотела бы отметить, что издержками борьбы [с незаконной миграцией] становится выдворение людей русских, выдворение семей коренных народов России. Я знаю, что в Свердловской области снова уже в двух инстанциях подтверждено выдворение человека по фамилии Суханов, у которого четверо детей.

Казалось бы, мы должны разделять понимание того, почему мы выдворяем мигрантов. Потому что у нас есть тревога за наши ценности и понимание культуры. Здесь все наоборот.

Да, я согласна, человек нарушил законодательство. Но давайте искать варианты. Я бы попросила людей, принимающих решения, учесть мнение Совета по правам человека о том, что люди с русскими корнями должны быть защищены особо», — сказала Татьяна Мерзлякова.

Ранее ЕАН писал, что в Первоуральске в один день в суде было принято сразу два решения по 36-летнему Эдуарду Суханову. И оба с выдворением: из-за нарушения сроков пребывания и из-за отсутствия дактилоскопии. Суханов живет в России 21 год, работает, он женат, у него четверо детей, сейчас жена беременна пятым ребенком. В облсуде его апелляционную жалобу рассматривала судья Юлия Филиппова, которая в последнее время регулярно рассматривает дела о выдворении из страны русских репатриантов. Она подтвердила необходимость выдворения Суханова.

ЕАН также писал о деле русского немца Константина Дитриха, чью апелляцию тоже рассматривала Филиппова. «Мы с супругой давно планировали переехать из Казахстана и даже получили приглашение из Германии. Но, услышав, что Россия приглашает репатриантов, отказались от Германии, ведь фактически Россия для меня — родина предков», — написал Константин Дитрих президенту Владимиру Путину.

Мужчина приехал в Екатеринбург, подал документы на получение вида на жительство, но его депортируют, поскольку он вовремя не прошел дактилоскопию. Константин прошел с документами много инстанций, но никто из чиновников нигде не предупредил его, что необходимо сдать отпечатки пальцев.

«Чтобы воспользоваться государственной программой содействия добровольному переселению соотечественников, я обратился в миграционный отдел по месту жительства, взял перечень документов для получения вида на жительство, собрал их и записался на прием инспектора, чтобы подать заявление. Я прошел все процедуры, приложил все документы и был уверен, что ничего не нарушил! Я не буду утруждать Вас подробностями того, что происходило дальше со мной и моей защитницей. Но хочу задать и получить ответ на простой и короткий вопрос: Владимир Владимирович, а репатрианты нужны России или нет?» — написал Дитрих.

права человека