Под стражу заключили сотрудника администрации района в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудник администрации Верхнебуреинского района обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ИА AmurMedia.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следственными органами обвинение в его совершении предъявлено сотруднику администрации Верхнебуреинского района, который по ходатайству следователя судом заключен под стражу.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю.
Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по версии следствия, обвиняемый незаконно принял работы по муниципальным контрактам у подрядчика, причинив ущерб на общую сумму более 10 млн рублей муниципальному бюджету. Предметом контрактов являлась разработка проектной документации и выполнение инженерно-изыскательных работ с прохождением государственной экспертизы, что фактически подрядчиком выполнено не было. При этом должностным лицом инициировано заключение администрацией муниципальных контрактов на выполнение данных работ, но уже с другими подрядчиками.
Следователями допрашиваются свидетели, при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.