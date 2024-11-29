Под стражу заключили сотрудника администрации района в Хабаровском крае

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по версии следствия, обвиняемый незаконно принял работы по муниципальным контрактам у подрядчика, причинив ущерб на общую сумму более 10 млн рублей муниципальному бюджету. Предметом контрактов являлась разработка проектной документации и выполнение инженерно-изыскательных работ с прохождением государственной экспертизы, что фактически подрядчиком выполнено не было. При этом должностным лицом инициировано заключение администрацией муниципальных контрактов на выполнение данных работ, но уже с другими подрядчиками.