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Министр обороны Белоусов прилетел в КНДР с необъявленным визитом

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает российское оборонное ведомство. Подготовка этой поездки ранее не анонсировалась.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.

В аэропорту Сунан российского коллегу приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын летом подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ содержит статью о немедленной военной помощи при вооруженном нападении на одну из сторон. В начале ноября договор ратифицировали оба государства, он действует бессрочно.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён допустил, что КНДР может отправить свои войска для участия в конфликте на Украине. Позднее южнокорейская и украинская разведки сообщила о переброске свыше 10 тыс. северокорейских военных в Россию. Москва и Пхеньян эти данные напрямую не подтверждали.

Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и, если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о статье в подписанном с КНДР договоре о военной помощи. По словам главы государства, Москва «никогда не сомневалась» в серьезном отношении к договоренностям руководства Северной Кореи. МИД Северной Кореи впоследствии подтвердил оказание помощи Москве в военном конфликте на Украине, но не уточнил, в чем она состоит.

дипломатия