Министр обороны Белоусов прилетел в КНДР с необъявленным визитом

Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и, если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о статье в подписанном с КНДР договоре о военной помощи. По словам главы государства, Москва «никогда не сомневалась» в серьезном отношении к договоренностям руководства Северной Кореи. МИД Северной Кореи впоследствии подтвердил оказание помощи Москве в военном конфликте на Украине, но не уточнил, в чем она состоит.